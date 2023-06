Slovenija in še deset drugih članic za enostavna javnofinančna pravila EU

Bruselj, 15. junija - Slovenija se je pridružila skupini 11 držav članic EU, ki so na pobudo Nemčije v več evropskih medijih objavile pismo podpore reformi fiskalnih pravil. Zavzele so se za enostavna pravila, ki bodo združevala skrb za vzdržnost javnih financ in hkrati puščala dovolj manevrskega prostora za naslavljanje trenutnih in prihodnjih izzivov unije.