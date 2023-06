Imago Sloveniae začenja 35. sezono poletnega festivala

Ljubljana, 15. junija - Ustanova Imago Sloveniae in Staroljubljanski zavod za kulturo bosta nocoj na Kongresnem trgu začela 35. sezono mednarodnega festivala Imago Sloveniae in Poletja v stari Ljubljani. Na koncertu opernih arij bo nastopil Simfonični orkester SNG Maribor z dirigentom Simonom Krečičem in solisti.