Evropski parlament pozval Nato k povabilu Ukrajine v zavezništvo

Bruselj, 15. junija - Evropski poslanci so danes sprejeli resolucijo, s katero so pozvali članice Nata, naj spoštujejo svoje zaveze in pripravijo teren za povabilo Ukrajine v zavezništvo. Pričakujejo, da se bo pristopni proces začel nemudoma po vojni in se čim prej zaključil. Hkrati so pozvali k celovitemu svežnju EU za obnovo Ukrajine, je sporočil Evropski parlament.