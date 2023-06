Na Poljskem naslednji teden začetek tretjih evropskih iger

pripravil Jože Zidar

Ljubljana, 17. junija - Poljska bo od 21. junija do 2. julija gostila tretje evropske igre, evropsko različico večpanožnih športnih iger. Skupaj bo tekmovalo 7300 športnikov in športnic iz 48 držav. Zaradi vojaškega napada na Ukrajino ne bodo tekmovali športniki iz Rusije in Belorusije. Ravno slednja je sicer gostila drugo izvedbo iger leta 2019.