Vseh šest kanuistk in kanuistov v Tacnu uspešnih v kvalifikacijah

Tacen, 15. junija - S kvalifikacijami kanuistk in kanuistov se je v Tacnu začela tretja letošnja tekma za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah. V polfinale so se prebili vsi slovenski predstavniki. V ženski konkurenci so bile uspešne Alja Kozorog, Eva Alina Hočevar in Lea Novak, v moški pa Luka Božič, najhitrejši v prvi vožnji, Benjamin Savšek in Nejc Polenčič.