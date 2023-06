Festival Sanje letos prvič v celoti na Krasu

Ljubljana, 15. junija - Med 21. in 25. junijem bo na več lokacijah na Krasu - v Škocjanu, Divači in Lokvi - potekal 22. festival Sanje / Burja. Festival, ki bo tokrat prvič v celoti potekal na Krasu, bo uvedel simpozij z naslovom Raz-umevanje zla, festival pa bo med drugim ponudil kresno noč s plesom v Divaški jami in na jasi pri jami ter literarno-glasbeni maraton Burja.