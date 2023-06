Umrla britanska igralka Glenda Jackson

London, 15. junija - Umrla je britanska igralka Glenda Jackson. Prejela je dva oskarja v svoji karieri v gledališču in filmu, ki jo je po 35 letih opustila in vstopila v politiko, kjer se ni bala povedati resnice oblastnikom, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Upodabljala je močne ženske. Umrla je danes, stara 87 let.