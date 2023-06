Marka Rupnika izključili iz jezuitov

Rim, 15. junija - Slovenskega jezuita, patra Marka Rupnika, ki ga obtožujejo psihičnih in spolnih zlorab redovnic, so 9. junija izključili iz jezuitske skupnosti Družbe Jezusove. Za to naj bi se odločili zaradi neizpolnjevanja odrejenih omejitev po razkritju zlorab, poroča italijanski časnik Domani.