Na ministrstvih za delo in solidarno prihodnost za odločno in celovito ukrepanje proti nasilju nad starejšimi

Ljubljana, 15. junija - Staranje in starost morata biti in ostati pravična, je v poslanici ob današnjem mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad starejšimi izpostavil minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac in podal zavezo odločnemu boju proti vsem vrstam nasilja nad starejšimi. Ministrstvo za socialne zadeve dodaja, da je k temu treba pristopiti celovito.