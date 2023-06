SDS s predlogi ukrepov za izboljšanje položaja oskrbovancev in zaposlenih v domovih za starejše

Ljubljana, 15. junija - V SDS zahtevajo sklic nujne seje odbora DZ za delo, na kateri bi razpravljali o ukrepih za izboljšanje položaja oskrbovancev in zaposlenih v domovih za starejše. Ocenjujejo namreč, da se vlada na izzive na področju dolgotrajne oskrbe, kadrovskih stisk in oskrbnin, odziva medlo, prepočasi in brez konkretnih predlogov za rešitev nastale situacije.