Predstavljen nov sveženj ukrepov EU za trajnostno financiranje

Bruselj, 15. junija - Evropska komisija je predstavila nov sveženj ukrepov za nadgradnjo in okrepitev temeljev okvira EU za trajnostno financiranje. Cilj je zagotoviti, da bo ta okvir še naprej podpiral podjetja in finančni sektor, hkrati pa spodbujal zasebno financiranje projektov in tehnologij za ta prehod, so sporočili iz Bruslja.