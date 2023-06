Škocjanski večnamenski dom bo nared v letu dni

Škocjan, 18. junija - Škocjanski večnamenski dom oziroma novo občinsko kulturno-družabno središče, ki so ga začeli graditi pred dobrim letom dni, bo nared v letu dni in do prihodnjega občinskega praznika, je ob napovedi prireditev letošnjega občinskega praznika napovedal škocjanski župan Jože Kapler. Šlo bo sicer za največjo naložbo v Občini Škocjan do zdaj.