Udeleženci posveta o Kočevskem rogu za enoten načrt in sistem njegovega upravljanja

Dolenjske Toplice, 15. junija - Kočevski rog je pomembno območje z raznovrstno naravno in kulturno dediščino, ki pa nima enotnega upravljanja in nadzora, ugotavljajo udeleženci današnjega celodnevnega posveta o Kočevskem rogu v Dolenjskih Toplicah. Zato bi bilo nujno zagotoviti enoten načrt in sistem njegovega upravljanja, k čemur nameravajo pozvati ob zaključku posveta.