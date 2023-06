Bayern carinski upravi dolžan 200.000 evrov

München, 15. junija - Nemška carinska uprava je sporočila, da mora bavarski nogometni velikan Bayern plačati 200.000 evrov, ker med leti 2016 in 2021 ni plačeval socialnih prejemkov za svoje zaposlene. Poleg tega bodo zahtevali še utajene prispevke za socialno varnost in doplačila za zamudnine v višini okoli 45.500 evrov, so v sporočilu navedli carinski organi.