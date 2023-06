V Sloveniji delujoč letalski prevoznik večino prevozov opravi v tujini

Šenčur, 18. junija - Medtem ko vlada znova preučuje možnosti za povečanje letalske povezljivosti države in za vzpostavitev nacionalnega prevoznika, pa v Sloveniji že vrsto let deluje letalska družba Amelia International. Sedež ima v Šenčurju, razpolaga z 18 letali in 60 piloti. Opravlja lete po vsem svetu, zelo redko pa leti z Brnika.