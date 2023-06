Gradbeni stroški za nova stanovanja v četrtletni primerjavi rahlo višji

Ljubljana, 15. junija - Gradbeni stroški za nova stanovanja so bili v prvem letošnjem četrtletju za 0,1 odstotka višji kot v zadnjem lanskem četrtletju in za 10,8 odstotka višji kot v prvem četrtletju lani. Zvišali so se tudi stroški gradbenega materiala, stroški dela pa so v četrtletni primerjavi upadli, je danes objavil statistični urad.