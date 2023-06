Ob obravnavi poročila o delu tožilstev znova opozorila o kadrovskih težavah in pozivi k ureditvi plačne problematike v pravosodju

Ljubljana, 15. junija - Odbor DZ za pravosodje se je danes seznanil s skupnim poročilom o delu državnih tožilstev za lani ter poročiloma o delu Specializiranega državnega tožilstva in oddelka za preiskovanje uradnih oseb. Člani odbora in prisotni na seji so ob tem opozorili na nujnost reševanja plačne in kadrovske problematike v pravosodju.