Ljubljana, 15. junija - Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug, pomočnik generalnega direktorja za področje nabave Drago Kreš in radiološki inženir Brane Klopčič bodo danes ob 12. uri v modrem salonu UKC Ljubljana na Zaloški 2 dali izjavo za medije glede javnega naročila nakupa in vzdrževanja RTG in CT naprav, so sporočili iz UKC Ljubljana. (STA)