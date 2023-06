Festival zvoka na več lokacijah po Ljubljani

Ljubljana, 15. junija - Na več lokacijah po Ljubljani bo do nedelje potekal B-AIR festival zvoka (Za)slišati svet. V štirih dneh bo na Radiu Slovenija, v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova (MSUM), Atriju ZRC SAZU in Moderni galeriji (MG) niz koncertov in zvočnih dogodkov, namenjenih dojenčkom, malčkom, njihovim staršem in vsem ljubiteljem glasbe in zvoka.