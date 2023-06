Umik izdelkov Aqua easy pen

Izdelki Aqua easy pen model Box s serijsko številko 4002299087980, model Rainbow s serijsko številko 4002299087973 in model Halloween Jofrika s serijsko številko 4002299487988 ter s šaržami 706812 (rdeča barva), 706822 (rdeča barva), 706842 (pink, vijolična, modra in rumena), 10700 (pink) in 715810 (pink) so bili v prodaji od leta 2021.

Podjetje kupce poziva, da izdelke vrnejo na katerokoli prodajno mesto Mueller drogerije, kjer jim bodo povrnili stroške. V primeru dodatnih vprašanj se lahko kupci obrnejo tudi na osebje v poslovalnicah ali jih kontaktirajo na elektronski naslov info@mueller.si ali telefonsko številko 01 51 39 300, so še sporočili iz podjetja.