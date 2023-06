Ukrajinska in ruska stran poročata o napadih z droni

Kijev/Moskva, 15. junija - Ukrajinske sile so davi sporočile, da so sestrelile križarsko raketo in 20 brezpilotnih letalnikov, ki jih je med nočnim napadom izstrelila ruska stran. Pri tem naj bi bila ena oseba ranjena. Proruske oblasti na polotoku Krim pa so medtem zatrdile, da so uničili devet brezpilotnih letalnikov, o žrtvah pa ne poročajo.