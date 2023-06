S pirotehničnim sredstvom namerno poškodoval bager

Maribor, 15. junija - Mariborski policisti so bili zjutraj obveščeni, da je za zdaj še neznani storilec na gradbišču na območju Radvanja pristopil do tam parkiranega bagra, razbil eno izmed stekel in v notranjost stroja odvrgel neznano eksplozivno telo, najverjetneje pirotehnično sredstvo, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.