Delo o evropski regulaciji umetne inteligence (15. 6.)

Ljubljana, 14. junija - Peter Žerjavič v komentarju Evropa v senci umetne inteligence piše o evropski regulaciji umetne inteligence. Avtor izpostavlja, da so prednosti in priložnosti umetne inteligence v medicini, izobraževanju in varstvu okolja v senci svaril pred nevarnostmi umetne inteligence, češ da bo ta pod sabo pokopala svet, kakršnega poznamo.