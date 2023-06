Nasa na Saturnovi luni odkrila ključen element za obstoj življenja

New York, 14. junija - Znanstveniki ameriške vesoljske agencije Nasa so odkrili, da se v oceanu pod ledeno površino Saturnove lune Enceladus nahaja fosfor, ki je ključen element za obstoj življenja. Ugotovitev temelji na pregledu podatkov, ki jih je med letoma 2004 in 2017 zbrala Nasina sonda Cassini, objavljena pa je bila danes v reviji Nature.