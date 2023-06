Finance o stroških mobilnosti (15. 6.)

Ljubljana, 14. junija - Miloš Milač v komentarju Kako našo mobilnost spet narediti dostopno in znosno piše o stroških mobilnosti. Avtor izpostavlja, da novodobne ideje o souporabi avtomobilov in multimodalnosti za Slovenijo zaenkrat še niso enotna rešitev in da lahko na višino stroškov vplivamo z odločitvami o poteh, na katere se bomo ali ne bomo odpravili z avtom.