Demokracija o ravnanjih predsednika vlade (15. 6.)

Ljubljana, 15. junija - Gašper Blažič v komentarju Med enoumjem in brezumjem piše o ravnanjih predsednika vlade Roberta Goloba in o tem, kako so državljani doživljali njegov obisk nogometne tekme v Istanbulu skupaj s spremljevalko Tino Gaber. "Če se že mi ne moremo zabavati, ker so naše denarnice pretanke, naj se vsaj onadva v našem imenu," je navedel.