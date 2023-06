Svetina: Varuh ne more biti nadzorni organ nad pomočjo pri prostovoljnem končanju življenja

Ljubljana, 18. junija - Varuh človekovih pravic Peter Svetina opozarja, da Varuh ne sme in ne more biti nadzorni organ nad izvajanjem postopkov pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, kar predvideva predlog zakona. Vloga Varuha je "popolnoma jasno zapisana v ustavi in zakonu o Varuhu človekovih pravic in to zagotovo ne sodi med pooblastila Varuha", meni.