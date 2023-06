Borrell in Varhelyi Podgorico pozvala k čimprejšnjemu oblikovanju vlade

Bruselj, 14. junija - Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell in evropski komisar za širitev Oliver Varhelyi sta po nedeljskih parlamentarnih volitvah v Črni gori danes Podgorico pozvala k čimprejšnjemu oblikovanju državnega zbora in vlade, ki bo sposobna v najkrajšem možnem času izvesti reforme, povezane z vstopom države v EU, so sporočili iz Bruslja.