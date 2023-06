Predsednica DZ ob 70-letnici delovanja obiskala Borštnarjev zavod v Dornavi

Dornava, 14. junija - Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je ob 70-letnici delovanja obiskala Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja v Dornavi, kjer se je srečala z varovanci in zaposlenimi v zavodu. Ob obisku je poudarila, da se bo zavodu trudila pomagati pri težavah, s katerimi se srečujejo, so sporočili iz državnega zbora.