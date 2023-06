V Kopru moški pod vplivom psihoaktivnih snovi tekel za 13-letnico

Koper, 14. junija - Koprske policiste je danes popoldne očividec obvestil, da ob Badaševici moški lovi mlajše dekle. Policisti so 25-letnega Ljubljančana v nekaj minutah izsledili in ugotovili, da je pod vplivom psihoaktivnih snovi tekel za 13-letnico. Z njim so opravili razgovor zaradi kršitve zakona o javnem redu in miru, so sporočil s Policijske uprave Koper.