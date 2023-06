Nekdanji vodja kabineta Bele hiše meni, da je Trump na smrt prestrašen

New York, 14. junija - Upokojeni general John Kelly, vodja kabineta Bele hiše pod nekdanjim predsednikom Donaldom Trumpom, je za ameriški časnik Washington Post ocenil, da je Trump zaradi zvezne obtožnice na smrt prestrašen, saj se mu prvič obeta, da bo moral odgovarjati za svoja dejanja. Oklevati so začeli tudi nekateri republikanci, ki so Trumpa doslej zagovarjali.