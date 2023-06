Na Rakovi jelši odprli novo stanovanjsko sosesko

Ljubljana, 14. junija - V Ljubljani so danes uradno odprli novo stanovanjsko sosesko Rakova jelša II. Zgrajenih je pet večstanovanjskih objektov s 156 neprofitnimi najemnimi stanovanji in samostojen večnamenski objekt s prostori lokalne skupnosti, dvema poslovnima prostoroma in novo transformatorsko postajo. Projekt je vreden 22,5 milijona evrov.