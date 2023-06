V lipiškem kamnolomu poklon kraškemu kamnoseštvu in kamnu

Lipica, 14. junija - Na Krasu tudi letos pripravljajo festival, posvečen kraškemu kamnu in kamnoseštvu, ki bo potekal v soboto in nedeljo v Pliskovici. Že danes pa organizatorji pripravljajo v kamnolomu v Lipici kulturno modni dogodek. S kulinaričnim doživetjem bo povezal slovensko modo, opero in ognjeno točko, posvečen pa je desetletnici festivala.