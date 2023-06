Vreme: Zvečer so možne posamezne plohe

Ljubljana, 14. junija - Krajevne plohe bodo nastajale tudi zvečer in ponoči. Verjetnejše bodo na severu in v hribovitem svetu. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo sprva zmerno oblačno in povečini suho. Čez dan bo dokaj sončno, popoldne in zvečer bodo nastale plohe ali kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, drugod severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne plohe ali nevihte. Postopno bo topleje.

Vremenska slika: Nad severno polovico Evrope vztraja območje visokega zračnega tlaka, nad osrednjim Sredozemlje pa je plitev ciklon. Nestabilno vreme pri nas povzročata višinsko jedro hladnega zraka, ki se zadržuje nad srednjo Evropo ter bližina sredozemskega ciklona.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči bodo v krajih zahodno in severno od nas še možne posamezne plohe. V četrtek bo v krajih zahodno od nas sprva delno jasno, vendar bodo že dopoldne v Alpah začele nastajati plohe ali nevihte. V Kvarnerju bo pihala burja.