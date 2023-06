Ljubljanska borza: Indeks v rdečem

Ljubljana, 14. junija - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zdrsnil za 0,77 odstotka in se ustalil pri 1229,90 točke. Borzni posredniki so ustvarili za skupno 1,29 milijona evrov prometa. Najprometnejše so bile delnice Krke, ki so k skupnemu prometu prispevale 764.000 evrov. Njihov tečaj se je znižal za 0,88 odstotka.