Organizatorji pobude za prepoved krzna v EU zbrali milijon podpisov

Bruselj, 14. junija - Organizatorji evropske državljanske pobude Za Evropo brez krzna so zbrali milijon podpisov podpore in pobudo predložili Evropski komisiji za nadaljevanje postopka. V pobudi komisijo pozivajo, da naj v EU prepove rejo in ubijanje živali za proizvodnjo krzna ter dajanje krzna in krznenih izdelkov na trg unije.