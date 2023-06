Skandinavci zaradi poslovanja Mondeleza v Rusiji bojkotirajo Oreo in Toblerone

Oslo, 14. junija - Več skandinavskih organizacij bojkotira ameriškega proizvajalca sladkarij Mondelez, ki med drugim izdeluje priljubljene piškote Oreo in čokolade Toblerone. Razlog za bojkot je to, da skupina še naprej posluje v Rusiji. Med tistimi, ki sodelujejo pri bojkotu, so švedska vojska, norveška nogometna zveza ter letalski družbi SAS in Norwegian.