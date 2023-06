V Rogaški Slatini ponovno mednarodni festival športnega dokumentarnega in igranega filma

Rogaška Slatina, 14. junija - V Rogaški Slatini do 17. junija poteka 2. mednarodni festival športnega dokumentarnega in igranega filma (ISFF). V štirih festivalskih dneh se bo zvrstilo deset igranih športnih in 20 dokumentarnih športnih filmov, 20 kratkih igranih športnih in 20 kratkih športnih filmov. Vsi filmi so na ogled brezplačno.