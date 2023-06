Pred Mariborčani nove podražitve

Maribor, 17. junija - Potem ko so bile na mestnem svetu že potrjene podražitve vrtcev, vstopnin v javne športne objekte, parkirnin in pristojbine za odpadne vode, se pred Mariborčani in Mariborčankami nakazujejo nove podražitve. V načrtu je dvig cen vodarine, odvoza odpadkov in pogrebnih storitev, še vedno odprto vprašanje pa je tudi podražitev avtobusov in gondole.