Novi strateg Olimpije Henriques po Evropo s privlačnim nogometom

Ljubljana, 14. junija - Slovenski nogometni klubi Olimpija, Celje, Maribor in Domžale so že začeli priprave na novo sezono, saj jih kmalu čakajo prve evropske obveznosti. Potem ko bodo Celjani, Mariborčani in Domžalčani igrali v kvalifikacijah konferenčne lige, pa prvaka iz Ljubljane pod vodstvom novega trenerja Joaa Henriquesa čakajo kvalifikacije za ligo prvakov.