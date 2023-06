Evropsko prvenstvo v košarki za ženske nova priložnost za promocijo slovenskega turizma

Ljubljana, 17. junija - Evropsko košarkarsko prvenstvo za ženske, ki ga do 25. junija gostita Slovenija in Izrael, je po besedah direktorice STO Maje Pak priložnost za predstavitev Slovenije kot dežele z velikim športnim srcem in odlično destinacijo za aktiven oddih v naravi. STO bo na tekmah v Sloveniji zagotovila vidnost znamke I feel Slovenia in naravnih lepot.