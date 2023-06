Ob 60. obletnici za obvezne športne vsebine na univerzah

Ljubljana, 14. junija - Športna vzgoja na Univerzi v Ljubljani letos slavi 60-letnico. Predstavniki univerze, Olimpijskega komiteja Slovenije, države in drugih organizacij so se na konferenci spomnili te častitljive obletnice. Glavni poziv slavnostne konference pa je usmerjen v prihodnost in vnovično obvezno uvedbo športne vzgoje v prve letnike univerzitetnih programov.