Grossmannov festival letos s poudarkom na akcijskem filmu

Ljubljana, 14. junija - V ospredju Grossmannovega festivala fantastičnega filma in vina, ki bo potekal med 19. in 24. junijem v Ormožu in Ljutomeru, bo akcijski film in eden najbolj znanih ustvarjalcev v tem žanru, letošnji častni gost John McTiernan. Šest celovečercev se bo potegovalo za hudega mačka, na sporedu 19. izdaje pa je tudi bogat spremljevalni program.