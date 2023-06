Zaradi goljufanja pri hitrih antigenskih testih policisti vložili več kot 400 ovadb

Novo mesto, 14. junija - Novomeški kriminalisti so končali preiskavo kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete in korupcije, povezanih z izvajanjem hitrih antigenskih testov na covid. Ugotovili so, da so trije zaposleni v eni od zdravstvenih ustanov več kot 170 osebam brez testiranja omogočili pridobitev covidnih potrdil, ter vložili več kot 400 kazenskih ovadb.