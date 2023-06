Shell do 2030 napoveduje stabilno proizvodnjo nafte

London, 14. junija - Britanski energetski velikan Shell je sporočil, da do konca desetletja ne bo spreminjal proizvodnje nafte. Prvotno so načrtovali, da bodo v okviru načrta za razogljičenje proizvodnjo nafte letno znižali za do dva odstotka, po navedbah družbe pa so cilj zmanjšanja proizvodnje dosegli že lani, poroča francoska tiskovna agencija AFP.