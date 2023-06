Pri zunanjem izvajalcu hotela InterContinental ugotovili kršitve pravic delavcev

Ljubljana, 14. junija - V poostrenem nadzoru, ki so ga policisti in Finančna uprava RS (Furs) v torek opravili v hotelu InterContinental v središču Ljubljane, so ugotovili kršitve pravic delavcev pri zunanjem izvajalcu. Ta namreč sobaric ni prijavil v obvezna socialna zavarovanja in z njimi ni sklenil nobenih pogodb, so pojasnili na Fursu.