Ob svetovnem dnevu boja proti nasilju nad starejšimi opozorila na prikrite oblike nasilja

Ljubljana, 15. junija - V združenju Srebrna nit se ob svetovnem dnevu boja proti nasilju nad starejšimi zavzemajo za ničelno toleranco do diskriminacije starejših in vseh oblik nasilja nad njimi. Ne obsojajo le klasičnih oblik nasilja, ampak tudi prikrite oblike, pri katerih starejšim iz različnih razlogov ni omogočeno dostojno, kakovostno in varno življenje.