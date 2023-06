Matični odbor DZ podprl predlog novele zakona o nadzoru državne meje

Ljubljana, 14. junija - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je podprl predlog novele zakona o nadzoru državne meje, ki ustvarja pravno podlago za izplačilo odškodnin lastnikom zemljišč, ki so jih prečkale tehnične ovire. Seznanil se je tudi s poročilom o podaljšanju začasne zaščite. Slovenija je to priznala 8413 osebam, razseljenim iz Ukrajine.