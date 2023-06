Ljubljanska borza uvodoma s padci delnic

Ljubljana, 14. junija - Ljubljanska borza se je danes dopoldne znašla v negativnem območju. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je do 11.30 izgubil 0,37 odstotka. Najbolj so ga navzdol potisnile delnice Zavarovalnice Triglav, ki so se pocenile več kot odstotek. Največ prometa pa je bilo doslej vnovič z delnicami Krke, za več kot 300.000 evrov. Tudi te drsijo navzdol.