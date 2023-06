Scenaristi po vsem svetu danes v podporo Ameriškemu združenju scenaristov

Ljubljana, 14. junija - DSR Scenaristi se danes povezujejo s filmskimi in televizijskimi scenaristi in drugimi filmskimi delavci po svetu v znak solidarnosti z 11.500 člani Ameriškega združenja scenaristov (Writers Guild of America West in Writers Guild of America East), ki stavkajo že od 2. maja letos, so sporočili z Društva slovenskih režiserjev in režiserk (DSR).